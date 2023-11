Tony Carreira SALLE HORIZON PYRENEE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Muret Tony Carreira SALLE HORIZON PYRENEE, 2 mars 2024, MURET. Tony Carreira SALLE HORIZON PYRENEE. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:30 (2024-03-02 au ). Tarif : 39.5 à 59.5 euros. VERONE PRODUCTIONS (PLATESV-R-2020:1719/1717) en accord avec DYAM et VIRAGE PRODUCTIONS présente ce concert Tony Carreira, 35 ans de carrière, plus qu’un concert c’est une expérience unique à ne pas manquer.N° téléphone accès PMR : 03 20 33 20 17 Tony Carreira Votre billet est ici SALLE HORIZON PYRENEE MURET AVENUE DES PYRENEES Haute-Garonne 39.5

EUR39.5. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Muret Autres Lieu SALLE HORIZON PYRENEE Adresse AVENUE DES PYRENEES Ville MURET Departement Haute-Garonne Lieu Ville SALLE HORIZON PYRENEE latitude longitude 43.446545917801096;1.3173133879109225

SALLE HORIZON PYRENEE MURET Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/muret/