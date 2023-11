Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 SALLE HORIZON PYRENEE, 3 février 2024, MURET.

Stephan Eicher – Et Voilà Chapitre 2 SALLE HORIZON PYRENEE. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 36.3 à 58.3 euros.

Le concert initialement prévu le 07/11/2023 à 20h00 débutera à 20h30Les billets restent valables Cette saison marque le retour de cet artiste rare dont la soif de liberté et de grand large se donne à entendre. Trente ans après le succès de Déjeuner en paix (plus d’un million d’exemplaires vendus de l’album Engelberg), le rockeur helvète revisite les grands classiques de son répertoire qu’il accompagne des titres de son nouvel album Ode. Un album qu’il signe avec la complicité entre autres, de l’auteur Philippe Djian, dont l’amitié se concrétise toujours plus et qui donne à ses textes une saveur si unique. Accompagné sur scène de trois musiciens, mais aussi d’instruments automatiques, l’artiste propose un spectacle inédit où la magie et les surprises s’invitent sur le grand plateau du Théâtre de Lorient. Stephan Eicher

SALLE HORIZON PYRENEE MURET AVENUE DES PYRENEES Haute-Garonne

