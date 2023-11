L’esprit de Noel SALLE HORIZON PYRENEE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

COMMUNE DE MURET (L-R-21-1011/1012) présente ce spectacle A partir de 5 ans1h10Une dangereuse menace plane sur le royaume de Santa Klaus, le monde de Noël. Seule l'élue de la prophétie pourra sauver ce monde du terrible Père Fouettard. Problème : il s'agit de Stella, 13ans, désabusée par la magie de Noël.Saura-t-elle retrouver son âme d'enfant et repousser le mal ?Livret & Mise en scène : Yann Sebile & Valentine RouxMusiques : Anthony FabienArrangements : Benjamin Landrot, Vincent Gilliéron & Loïc SebileChorégraphies : Lina StoltzCostumes : Camille Nicolas & Zoé ImbertCoiffures, Maquillage & Habillage : Alban JarossayScénographie : Camille Nicolas & Christophe AuzollesAvec : Lina Stoltz ou Maud Saint-Jean, Anthony Fabien ou Nicolas Soulié ou Jean-BaptisteSchmitt, Camille Nicolas ou Julie Costanza ou Raphaëlle Arnaud, Yann Sebile ou MaximePannetratAccès PMR: 05 61 51 77 13Parking public de 650 places Camille Nicolas, Nicolas Soulié, Yann Sébile, Christophe Auzolles, Anthony Fabien

