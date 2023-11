Bourse aux jouets et aux livres Muret-le-Château, 25 novembre 2023, Muret-le-Château.

Muret-le-Château,Aveyron

De 9h à 17h à la maison des associations : bourse aux jouets et aux livres..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie



From 9am to 5pm at the Maison des Associations: toy and book fair.

De 9.00 a 17.00 h en la Maison des Associations: feria del juguete y del libro.

Von 9.00 bis 17.00 Uhr im Haus der Vereine: Spielzeug- und Bücherbörse.

