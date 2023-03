Carnaval de Muret (Quartier Saint-Jean) samedi 11 mars Muret – Calandreta, 11 mars 2023, Muret.

Dans les rues on se promène, déambule, boulego tout, fa lou rambal…

Le carnaval, conduit par l’Octan* et la ville de Muret, est programmé pour le samedi 11 mars !

Thème 2023 : Carnavarts… Les arts sont dans la rue !…

Attention, attention ça se mêle, ça s’emmêle : architecture, peinture, dessin, bande dessinée, jeux vidéo, cirque, cinéma, photographie, théâtre, danse, poésie, musique…

Les arts ne nous permettent-ils pas de nous rencontrer, de s’interroger sur la liberté de créer, de circuler et d’agir dans l’espace public… Les gestes artistiques ne contribuent-ils pas à faire société ?

Venez nombreux déambuler « artistiquement » autour de Monsieur Carnaval, le défendre ou l’envoyer au bûcher ?

Programme

> 14 h 30 École Calandreta

Accueil des participants au défilé.

Un carnaval sans confettis ? NON ! Et si nous étions solidaires ?

Apportez une denrée alimentaire ou un produit d’hygiène et en échange vous recevrez des confettis et des confettis et des confettis ! Les dons seront récupérés directement par la Croix Rouge.

Mise en place du cortège.

> 15 h : Départ en musique

Déambulation dans les rues au Nord de Muret sous le son de Grail’oli et la Compagnie Apito !, avec arrêt au cinéma VEO, puis place Maïmat.

Animation par les PPN (les Pourquoi Pas Nous). Déguisement, farandole, danse,…et encore plus de fête et de bruit !

Participation des Géants et des marionnettes de Mathieu de Kérimel.

> 17 h Parc Monzon : C’est le bûcher pour M. Carnaval ?

Jugement de M. Carnaval animé par les élèves de l’école Calandreta et du public qui le souhaite.

Attention c’est une vraie décision : Va-t-on OUI ou NON brûler Monsieur Carnaval ?

Tous les participants chantent « Adiu Paure ».

Goûter offert.

Déguisement : concours

Concours du meilleur déguisement, à vous la vedette du jour au côté de M. Carnaval !

De l’art visuel (héros de bandes dessinée, mangas, peinture…), à la sculpture, au cinéma, photographie, danse, musique, théâtre… Vous avez du choix.

Parcours

> Départ : école Calandreta

> 2 arrêts : parvis cinéma Véo et place Maïmat ; sur ces 2 arrêts : présentation et explication du travail de chaque classe sous forme artistique. Danses et farandoles !

Chanson pour la crémation

Adiu Paure Carnaval

Adiu paure, adiu paure,

adiu paure Carnaval

Tu te’n vas e ieu demòri

Ieu demòri e tu t’en vas

Per manjar la sopa a l’òli x 2

Per manjar la sopa a l’alh

Adiu paure, adiu paure,

adiu paure Carnaval

Carnaval codena codena

Carnaval codena de lard

Carnaval (clap clap clap) x 2

*Association Culturelle de l’école Calandreta de Mureth (école associative bilingue Français/Occitan)

Muret – Calandreta 4 Rue du Maréchal Lyautey, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00 – 2023-03-11T18:30:00+01:00

Calandreta Murèth