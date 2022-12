Airexpo 2023 Aérodrome de Muret-Lherm Muret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Airexpo 2023
Samedi 13 mai 2023, 10h00
11 €

Depuis sa première édition en 1987, Airexpo offre l’opportunité unique à un groupe d’étudiants de transmettre sa passion pour l’aéronautique en organisant une manifestation aérienne de grande ampleur. Depuis sa première édition en 1987, Airexpo offre l’opportunité unique à un groupe d’une quarantaine d’étudiants de transmettre sa passion pour l’aéronautique en organisant une manifestation aérienne de grande ampleur. Ce meeting aérien dont la notoriété ne cesse de s’accroître, s’est imposé au fil des années comme l’un des plus plus importants dans l’hexagone en termes d’affluence.

«Il y a ici un terrain extraordinaire, de la compétence et de vrais passionnés.»

Michel Drucker, Président d’honneur de la 31ème édition

Les équipes d’Airexpo, renouvelées intégralement chaque année se composent d’élèves des deux écoles prestigieuses du secteur aéronautique toulousain : l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO, formant ainsi l’unique rassemblement aérien au monde organisé intégralement par des étudiants. De leur prise de fonction au jour J, les volontaires préparent alors la nouvelle édition, travaillant conjointement avec les autorités et tous les acteurs extérieurs du meeting.

« Airexpo, l'expression de la partie visible de tout ce qui nous fait rêver leur donne l'occasion d'être au contact avec les réalités opérationnelles de l'aéronautique. Economiquement ils doivent assurer la pérennité du meeting. C'est un sérieux apprentissage de la recherche de contacts en faisant preuve de persuasion auprès des sponsors »

Jean-Pierre Cousserans, Directeur des Opérations chez STELIA Amérique du Nord

Aérodrome de Muret-Lherm
31600 Muret

