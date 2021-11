Marseille Lollipop Music Store Bouches-du-Rhône, Marseille Mure, Showcase à Lollipop Lollipop Music Store Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Mure, Showcase à Lollipop Lollipop Music Store, 3 décembre 2021, Marseille. Mure, Showcase à Lollipop

Lollipop Music Store, le vendredi 3 décembre à 19:30

Pour la sortie du troisième album, Mure vous attend au Lollipop pour un showcase revisitant son répertoire. Pour patienter, le nouveau single : [https://youtu.be/RnsuKMpyDGM](https://youtu.be/RnsuKMpyDGM) [https://www.facebook.com/mure.popmusic](https://www.facebook.com/mure.popmusic) Entrée libre et dans le respect de la règlementation sanitaire en cours – Adhésion annuelle obligatoire 2 € – Début du showcase à 19h30 – Fermeture à 22h

Entrée libre + Adhésion 2€

♫♫♫ Lollipop Music Store 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Lollipop Music Store Adresse 2 BOULEVARD THEODORE THURNER, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Lollipop Music Store Marseille