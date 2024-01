Murder Party « Un cadavre dans le petit salon ! » (Rencontres Culture et Solidarité 2024) CHRS Poterne des peupliers Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 17h30

.Public adultes. gratuit

Réservation via le site de Bibliocité

Dans le cadre des Rencontres Culture et Solidarité, dont la 7e édition est consacrée à « L’Humour à travers le temps », la future médiathèque Virginia Woolf (13e arr.) vous invite à une Murder Party à l’humour très british spécialement proposée par les élèves d’art dramatique et de flûte traversière du conservatoire Maurice Ravel !

« Il y a un cadavre dans le

petit salon ! »

Lorsque Mrs Waterproof, toute affolée, entra pour

annoncer cette nouvelle extravagante à l’assistance, personne n’en crut ses

oreilles. Tout était prêt pour l’ouverture de la soirée : le thé était infusé à

point, le public s’impatientait, l’ensemble de flûtes du conservatoire, venu

pour l’occasion, s’apprêtait à jouer. Drôle d’annonce pour une drôle de soirée.

Les portes furent aussitôt fermées, de telle sorte qu’aucun suspect ne pût

s’échapper. C’est alors que Mrs Bantry déclara: « Moi, je suis d’avis que

quand on a un assassiné chez soi, autant en profiter, si vous voyez ce que je

veux dire. C’est follement excitant, non ? ».

Durant les deux heures d’un jeu à

l’humour très british, les participants vont, par équipe, devoir mener

l’enquête, collecter des indices, interroger les suspects, mettre à jour leurs

secrets les plus extravagants, et faire les bonnes déductions afin de découvrir

le meurtrier et le mobile de son geste.

Toutes les trente minutes, une courte

scène sera jouée par les comédiens, au cours de laquelle les personnages

lèveront un peu plus le voile sur les dessous de l’histoire.

Mais il est peu

probable que cela suffise pour élucider une affaire décidément rocambolesque…

A l’issue de l’enquête, chaque

équipe désignera son coupable, et le meneur de jeu révèlera ce qui s’est

réellement passé.

Les Rencontres Culture et Solidarité

Les Rencontres Culture et Solidarité sont organisées par le Pôle Rosa Luxemburg (qui accueille des personnes en situation de grande exclusion dans ses quatre centres), les bibliothèques et le conservatoire du 13e arrondissement. Ces structures se sont organisées pour mettre en place différentes animations autour du thème « L’Humour à travers le temps » qui est issu d’un vote des résidents des centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Au programme une diversité de propositions gratuites à partager toujours dans un esprit d’échange et de convivialité : un ciné-concert, une murder party, des jeux et ateliers, une représentation théâtrale et d’autres encore !

CHRS Poterne des peupliers 8-10 Rue de Ste Hélène 75013 Paris

Contact : +33144788050 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://bibliocite.fr/evenements/

Getty Images Murder Party