Murder Party : « Tué(e) au premier regard »

Finistère Plabennec Vous pensiez rencontrer le prince charmant lors de ce speed dating ? Encore raté ! Il n’y a vraiment que vous pour tomber sur un meurtre lors d’une rencontre amoureuse ! Vous voilà embarqué dans une enquête géante pour trouver le coupable dans cette foule d’inconnu aussi louche que l’invitation à cette rencontre… Rassemblés en groupe, venez participer à une enquête grandeur nature entre amis ou en famille pour résoudre l’enquête !

Pensez à votre bien-être en venant correctement chaussé pour vivre au mieux votre expérience.

