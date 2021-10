Murder Party Trégarvan, 7 novembre 2021, Trégarvan.

Murder Party 2021-11-07 – 2021-11-07

Trégarvan Finistère Trégarvan

En partenariat avec l’association Les Joueurs de Cornouaille, le musée de l’école rurale en Bretagne vous propose une murder party. 1950, un crime a été commis à l’école de Trégarvan. Que s’est-il passé ? C’est à vous de mener l’enquête.

Pour adultes et enfants à partir de 10 ans et plus. Sur réservation – Pass sanitaire obligatoire dès 12 ans

contact@musee-ecole.fr +33 2 98 26 04 72 http://www.musee-ecole.fr/

