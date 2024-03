MURDER PARTY TOURISME KEYCE TOURISME Pérols, samedi 23 mars 2024.

MURDER PARTY TOURISME MURDER PARTY CHEZ KEYCE TOURISME Samedi 23 mars, 14h00 KEYCE TOURISME

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T16:00:00+01:00

Mieux qu’une conférence, qu’une journée portes ouvertes ou qu’un forum de l’emploi : la Murder Party Tourisme !

Mais qui est le coupable du meutre chez Keyce Tourisme ? La guide touristique ? Le réceptionniste ? Le stewart ? La conseillère voyage ?

Viens découvrir en t’amusant avec tes amis ou ta famille les métiers du tourisme et trouve la formation qui te correspond pour construire ton projet professionnel et atteindre tes rêves ! Tu découvriras aussi nos locaux, nos étudiants et nos équipes pédagogiques et conseillers en formation.

Pour une meilleure organisation, n’oublie pas de t’inscrire !

KEYCE TOURISME 99 IMPASSE ADAM SMITH, perols 34470 Pérols 34470 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « pedagogie@keyce-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0467994810 »}]

