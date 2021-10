Pont-Aven Pont-Aven Finistère, Pont-Aven Murder party spéciale “Halloween” Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Un meurtre a eu lieu au Musée de Pont-Aven. Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur et venez résoudre l’affaire ! à partir de 11 ans – Sur réservation (10 personnes maximum)

+33 2 98 06 14 43 https://billetterie.museepontaven.fr/catalogue_activites

