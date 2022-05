Murder party : Shadow Island Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Murder party : Shadow Island Cave d'Archijeux 10 rue archinard Crest

2022-06-18 16:00:00 – 2022-06-19 00:00:00

Crest Drôme EUR 25 25 Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les protagonistes de l’histoire.

Il s’agit d’une forme de jeu de rôle «grandeur nature», un croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête et aventure policière association@archijeux.org +33 4 75 84 65 09 http://archijeux.org/ Cave d’Archijeux 10 rue archinard Crest

