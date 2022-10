MURDER PARTY – SAUVIAN Sauvian Sauvian Catégories d’évènement: Hrault

Sauvian

MURDER PARTY – SAUVIAN Sauvian, 31 octobre 2022, Sauvian. MURDER PARTY – SAUVIAN

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hrault

2022-10-31 18:00:00 – 2022-10-31 22:00:00 Sauvian

Hrault Soirée intrigue avec l’équipe des Z’héros – à partir de 12 ans sur inscription Soirée intrigue avec l’équipe des Z’héros – à partir de 12 ans sur inscription +33 7 85 79 62 11 Sauvian

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Sauvian Autres Lieu Sauvian Adresse 17 avenue Paul Vidal Sauvian Hrault Ville Sauvian lieuville Sauvian Departement Hrault

Sauvian Sauvian Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauvian/

MURDER PARTY – SAUVIAN Sauvian 2022-10-31 was last modified: by MURDER PARTY – SAUVIAN Sauvian Sauvian 31 octobre 2022 17 avenue Paul Vidal Sauvian Hrault Hrault Sauvian

Sauvian Hrault