Murder Party Sanguinet

Sanguinet

Murder Party Espace Jean Pierre Dubos 43 Allée du Lac Sanguinet

2022-04-19 – 2022-04-22

Sanguinet Landes Sanguinet Tu es fan de mystères, de ville hantée, de littérature policière ?

Viens participer à la création d’une murder party. Nombre de place limité à 20 personnes.

Renseignements et inscriptions au service jeunesse : 06 28 33 22 19 Tu es fan de mystères, de ville hantée, de littérature policière ?

Renseignements et inscriptions au service jeunesse : 06 28 33 22 19 +33 6 28 33 22 19 Tu es fan de mystères, de ville hantée, de littérature policière ?

Renseignements et inscriptions au service jeunesse : 06 28 33 22 19 PXHERE

Espace Jean Pierre Dubos 43 Allée du Lac Sanguinet

Lieu Sanguinet Adresse Espace Jean Pierre Dubos 43 Allée du Lac Ville Sanguinet

