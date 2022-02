Murder Party – Roman noir à l’encre rouge Bourgueil, 24 avril 2022, Bourgueil.

Murder Party – Roman noir à l’encre rouge Bourgueil

2022-04-24 11:00:00 – 2022-04-24 17:30:00

Bourgueil Indre-et-Loire

1981 : la bibliothèque de Bourgueil ouvre ses portes et vous avez le privilège d’en être les premiers adhérents.

Dépêche Mode et Pierre Bachelet retentissent entre les livres, c’est l’effervescence ! Mais l’inauguration ne va pas se passer exactement comme prévu. Des hurlements, un rayon vandalisé, des taches aux sol…

Que s’est-il réellement passé ce jour-là de décembre ? Ce sera à vous de le découvrir en explorant les endroits les plus méconnus de la bibliothèque à la rencontre des personnages qui ont fait son histoire. Une enquête à mener en famille ou entre amis qui vous replongera dans l’univers des années 80.

Jeu de rôle théâtralisé sur la base d’une énigme policière

Dimanche 24 avril 2022 / 11h, 14h et 16h / bibliothèque

Theatre de la jeune plume

Bourgueil

