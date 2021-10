Reims Reims Marne, Reims Murder Party Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne La Compagnie Ludique & Énigmatique, en collaboration avec l’Association Thyadès (association étudiante des Arts du Spectacle Vivant), vous propose de découvrir les locaux du Manège, scène nationale-Reims en y menant l’enquête, le temps d’une soirée. Un artiste a été écrasé par un projecteur en pleine répétition, quelques heures avant sa représentation. Est-ce un simple accident ? Parcourez le Manège à la recherche d’indices, interrogez les personnes que vous allez rencontrer et résolvez un mystère qui pourrait vous amener plus loin que vous ne le pensez… L’équipe gagnante se verra offrir des places pour le spectacle de danse urbaine : “À mon bel amour” d’Anne Nguyen qui sera présenté au Manège le 13 et 14 janvier. Un pot au sein du Manège a lieu après cette enquête de 2 heures.

Evénement gratuit et ouvert à tous les étudiants de Reims. (Limité à 60 places)

Inscriptions indispensables par mail ou par téléphone. mediation@manege-reims.eu https://manege-reims.eu/ Le Manège et le Cirque 2 Boulevard Général Leclerc Reims

