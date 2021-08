La Porte du Der Haras national Haute-Marne, La Porte du Der Murder Party : qui a tué l’abbé Berchaire ? – Aux origines de Montier-en-Der Haras national La Porte du Der Catégories d’évènement: Haute-Marne

### Saurez-vous trouver le coupable ? Nous sommes en 696. Depuis plus de 20 ans, l’abbé Berchaire s’occupe du monastère qu’il a fondé. Il vient d’être assassiné au sein même du monastère. Vous y êtes envoyé, avec votre équipe, pour enquêter et trouver le coupable de cet acte odieux. Interrogez les suspects, fouillez les lieux et transmettez vos conclusions.

Gratuit. Sur inscription auprès de l’association « Ensemble pour jouer ».

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

