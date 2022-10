Murder Party Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Quessoy À quelques semaines du festival « Noir sur la ville », quelques écrivains se lancent un ambitieux projet : réunis le temps d’une soirée, ils vont écrire ensemble « l’ultime polar », celui qui révolutionnera le genre. Mais pas évident d’écrire à plusieurs ! Le groupe décide de se partager le travail, et chacun part s’isoler dans une bibliothèque du territoire. Le projet tourne au drame quand l’un des écrivains est retrouvé assassiné… Yllar et le Réseau des bibliothèques de Lamballe Terre & Mer s’associent pour vous proposer une soirée unique.

Venez mener l’enquête dans cette Murder party originale, qui vous conduira dans 5 bibliothèques du territoire. Saurez-vous comprendre le mobile du crime, trouver l’arme, et le plus important, identifier le coupable ? Deux équipes de 5 personnes seront désignées par tirage au sort pour représenter chaque bibliothèque.

À partir de 12 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Transport assuré par l’organisation.

Vous pouvez participer à l’ambiance de la soirée en venant déguisés. Pour réserver :

– Composez votre équipe de 5 personnes.

– Remplissez votre bulletin de participation et venez le déposer dans l’urne de votre bibliothèque ! Avec Bibliothèque municipale de Quessoy, Bibliothèque de Hénon, Bibliothèque municipale Moncontour de Bretagne, Bibliothèque de Plémy et Action Culturelle Lamballe Terre & Mer. bibliotheque@quessoy.com +33 2 96 64 69 80 Bibliothèque 19 Rue de l’Hôtel Giraud Quessoy

