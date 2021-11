Puiseaux Puiseaux Puiseaux Murder Party Puiseaux Puiseaux Catégorie d’évènement: Puiseaux

Murder Party

Puiseaux, le samedi 27 novembre

Puiseaux , le samedi 27 novembre à 13:30

Catherine Secq, auteure de “Dédicace sans auteure” vous propose une Murder Party. Un écrivain a disparu… Venez aider la commissaire Bombardier à trouver le coupable! cette animation sera cloturée par un goûter participatif et une séance de dédicaces de Catherine Secq. Jeux gratuit, sur inscription, pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Murder Party Puiseaux Rue de l’Eglise, Puiseaux Puiseaux

Dates et horaires:

2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T15:30:00

2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T15:30:00

