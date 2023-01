MURDER PARTY PIRATES Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

MURDER PARTY PIRATES Freyming-Merlebach, 4 mars 2023, Freyming-Merlebach . MURDER PARTY PIRATES 21 rue de la Croix Théâtre de la médiathèque Freyming-Merlebach Moselle Théâtre de la médiathèque 21 rue de la Croix

2023-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-04 22:00:00 22:00:00

Théâtre de la médiathèque 21 rue de la Croix

Freyming-Merlebach

Moselle 12 EUR Paré à l’abordage ! Plongez au cœur d’une intrigue aux côtés des plus grands pirates de l’Histoire! Interrogez les suspects, récoltez les dires des témoins, analysez les indices afin de découvrir le meurtrier de cette histoire d’aventure, de trésors, de mystères et de terres lointaines. Près d’une vingtaine de comédiens de la médiathèque et des Tables de l’Imaginaire vous feront vivre une aventure hors du commun au cours de laquelle vous vivrez une folle enquête. +33 3 87 00 23 48 https://freyming-merlebach.c3rb.org/ Théâtre de la médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Freyming-Merlebach Moselle Théâtre de la médiathèque 21 rue de la Croix Ville Freyming-Merlebach lieuville Théâtre de la médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

MURDER PARTY PIRATES Freyming-Merlebach 2023-03-04 was last modified: by MURDER PARTY PIRATES Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 4 mars 2023 21 rue de la Croix Théâtre de la médiathèque Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle