Murder Party Olympique Rue Isidore Le Garo Loctudy, samedi 13 avril 2024.

Le thème: les responsables des différents clubs doivent terminer une réunion pour présenter à Monsieur Le Maire l’organisation et l’ordre de présentation des athlètes pour le passage de la flamme olympique à Plomeur. Le temps presse mais pour finaliser les derniers détails, il manque à l’appel la championne de triathlon Agatha. Deux responsables partent alors à sa recherches mais soudain…des cris horrifiés retentissent: on vient de découvrir le corps sans vie d’Agatha. Sans aucun doute il s’agit d’un meurtre et les spectateurs, par groupe de 7, vont mener l’enquête!

Petit apéritif convivial à la fin du spectacle et remise d’un prix au premier groupe qui aura résolu l’enquête.

Sur réservation ou sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse loisirs

Loctudy 29120 Finistère Bretagne comiteanimationplomeur@gmail.com

