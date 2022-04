Murder Party Mysterium Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Murder Party Mysterium Brest, 13 mai 2022, Brest. Murder Party Mysterium Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc Brest

2022-05-13 19:00:00 – 2022-05-13 20:30:00 Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc

Brest Finistère Un crime fût commis il y a fort longtemps sans jamais avoir pu être élucidé.

Aujourd’hui, le fantôme de la victime revient hanter ce lieux, et seule votre équipe de médiums peut tenter de l’apaiser en résolvant cette affaire. Grâce à vos pouvoirs mystiques, vous pourrez interroger les âmes des différents suspects. A partir de 7 ans.

Sur réservation mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr +33 2 98 34 32 84 Un crime fût commis il y a fort longtemps sans jamais avoir pu être élucidé.

Aujourd’hui, le fantôme de la victime revient hanter ce lieux, et seule votre équipe de médiums peut tenter de l’apaiser en résolvant cette affaire. Grâce à vos pouvoirs mystiques, vous pourrez interroger les âmes des différents suspects. A partir de 7 ans.

Sur réservation Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc Brest

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc Ville Brest lieuville Place Vinet Médiathèque de Saint-Marc Brest Departement Finistère

Brest Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Murder Party Mysterium Brest 2022-05-13 was last modified: by Murder Party Mysterium Brest Brest 13 mai 2022 Brest finistère

Brest Finistère