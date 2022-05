Murder Party: Mystère à la cour

2022-07-14 – 2022-07-14 Tout public, dès 12 ans. Réservation obligatoire.

C’est la stupeur à la cour du Roi de Navarre… Un acte de sorcellerie vient d’être commis à l’intérieur du château ! Glissez-vous dans la peau d’un personnage de la Renaissance et résolvez cette énigme historico-policière ! Pour démêler le vrai du faux, il faudra rester sur ses gardes et ne pas se laisser piéger par les apparences … Une soirée à partager en famille ! Tout public, dès 12 ans. Réservation obligatoire.

