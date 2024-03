Murder party Musée départemental Albert et Félicie Demard Champlitte, samedi 18 mai 2024.

Murder party Meurtre au château… Samedi 18 mai, 19h00 Musée départemental Albert et Félicie Demard Entrée gratuite, réservation obligatoire

Meurtre au château…

Le soleil se couche plongeant le château dans la pénombre. Entre les murs de l’édifice, les ombres se lèvent et… Horreur ! Malheur ! L’heure du crime a sonné et celle de la Murder party aussi !

Qui a bien pu assassiner un innocent un jour de fête ? Et comment ?

Saurez-vous mener à bien l’enquête sur ce meurtre ?

Un jeu de rôle grandeur nature à travers les salles et ambiances du musée des ATP, un décor idéal pour explorer le musée avec un nouveau regard.

C'est en 1952, durant les grands changements liés à l'exode rural et à la modernisation des fermes, qu'Albert et Félicie Demard – fondateurs du musée – commencent à acquérir mobilier et objets, qui contribueront à la naissance du Musée départemental d'Arts et Traditions Populaires, en 1957. Fondé dans la mouvance du Musée National des Arts et Traditions Populaires, le musée s'installe dans le château de Champlitte et devient départemental en 1963. Celui-ci offre un aperçu de la société rurale au tournant du XIXème siècle. La scénographie, basée sur des reconstitutions d'intérieurs paysans (salles communes), d'ateliers de travail (travaux du fer, du chanvre, de la dentelle…) et de commerces (café, épicerie, modiste…) plonge le visiteur dans une communauté villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps.

©Musées départementaux Albert et Félicie Demard