Murder Party Montbazon, 5 mars 2022, Montbazon.

Murder Party Montbazon

2022-03-05 – 2022-03-06

Montbazon Indre-et-Loire Montbazon

Murder Party est un projet étudiant qui se déroulera les 5 et 6 mars 2022 à la Forteresse de Montbazon.

Murder Party est un jeu d’enquête où les participants devront résoudre un meurtre et retrouver le coupable d’un meurtre tout en interagissant avec témoins, indices et énigmes.

Murder Party est plus qu’un jeu.

C’est avant tout un moment d’échange, de convivialité et de partage. Ce jeu a pour but de consolider les relations entre participants et de développer son esprit d’équipe et de réflexion.

Notre thème mettra en valeur le patrimoine culturel français à travers une histoire centrée sur la Forteresse de Montbazon.

