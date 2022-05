MURDER PARTY : MEURTRE AU THÉÂTRE DE MAYENNE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

MURDER PARTY : MEURTRE AU THÉÂTRE DE MAYENNE Mayenne, 29 mai 2022, Mayenne. MURDER PARTY : MEURTRE AU THÉÂTRE DE MAYENNE Théâtre 7 Place Juhel Mayenne

2022-05-29 – 2022-05-29 Théâtre 7 Place Juhel

Mayenne Mayenne 8 8 EUR Venez vous immerger dans une ambiance de la fin du 19ᵉ siècle ! Sur le principe d’une «Murder-Party», vous serez répartis en équipe et vous devrez mener une véritable enquête policière dans tous les recoins du théâtre afin de retrouver le coupable d’un crime. Placez au coeur de l’action, vous aurez la possibilité d’entrer dans l’histoire et d’intéragir avec les protagonistes comme le ferait un détective d’un roman policier. À vous de passer à l’action ! En collaboration avec la compagnie théâtrale «Je Voudrais Que Rêver» coevrons-mayenne@lamayenne.fr +33 2 43 58 13 00 https://lamayenne.tickeasy.com/fr-FR/sainte-%20suzanne Venez vous immerger dans une ambiance de la fin du 19ᵉ siècle ! Sur le principe d’une «Murder-Party», vous serez répartis en équipe et vous devrez mener une véritable enquête policière dans tous les recoins du théâtre afin de retrouver le coupable d’un crime. Placez au coeur de l’action, vous aurez la possibilité d’entrer dans l’histoire et d’intéragir avec les protagonistes comme le ferait un détective d’un roman policier. À vous de passer à l’action ! Théâtre 7 Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Théâtre 7 Place Juhel Ville Mayenne lieuville Théâtre 7 Place Juhel Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

MURDER PARTY : MEURTRE AU THÉÂTRE DE MAYENNE Mayenne 2022-05-29 was last modified: by MURDER PARTY : MEURTRE AU THÉÂTRE DE MAYENNE Mayenne Mayenne 29 mai 2022 mayenne

Mayenne Mayenne