Musée de la Compagnie des Indes, musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient, le samedi 14 mai à 20:00

### **Meurtre à Pondichéry : une enquête grandeur nature au cœur du 18e siècle.** Stupeur sur la côte de Coromandel : le gouverneur de Pondichéry vient d’être sauvagement assassiné dans ses appartements ! Le directeur de la Compagnie des Indes décide de missionner, incognito, des enquêteurs avisés afin de démasquer le coupable. Rejoignez au plus vite cette fine équipe et retrouvez les suspects, en chair et en os, dans les salles du musée, afin de les interroger et de faire la lumière sur les circonstances du drame, grâce aux indices qu’ils vous donneront. Sans oublier de vous attarder sur la scène du crime… Dans une ambiance sulfureuse et épicée, embarquez pour un voyage vers les Indes orientales, de Lorient à Canton, en passant par les îles Mascareignes et les rivages de l’Inde. Parviendrez-vous à identifier le coupable ? Le musée de la Compagnie des Indes compte sur votre perspicacité ! Rendez-vous lors de la nuit des musées, de 20h à 23h.

Sur inscription et dans la limite des places disponibles

