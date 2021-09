MURDER PARTY: MALDONNE MALBOUFFE (TOULOUSE POLARS DU SUD) Toulouse, 9 octobre 2021, Toulouse.

MURDER PARTY: MALDONNE MALBOUFFE (TOULOUSE POLARS DU SUD) 2021-10-09 – 2021-10-10 QUAI DES SAVOIRS 39 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne

Le Quai des Savoirs et l’auteur de polars Christophe Guillaumot ont créé le jeu d’enquête Maldonne Malbouffe.

Dynamique et ludique, cet outil de médiation sur l’alimentation est simple à déployer en structure et s’adapte à tous les publics dès 8 ans. Pour s’amuser, réfléchir, apprendre, partager. À vous de jouer !

Inscription obligatoire par mail

A partir de 11 ans, durée du jeu: 1h

Cette Murder Party est un rallye enquête, un jeu pour parler d’alimentation !

En partenariat avec le Quai des Savoirs dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud.

ateliertps@gmail.com http://www.toulouse-polars-du-sud.com/

dernière mise à jour : 2021-09-15 par