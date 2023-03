Murder Party Ludothèque Montignac-Lascaux Catégories d’Évènement: Dordogne

Montignac-Lascaux

Murder Party Ludothèque, 4 mars 2023, Montignac-Lascaux . Murder Party 28 chemin de Gouny Ludothèque Montignac-Lascaux Dordogne Ludothèque 28 chemin de Gouny

2023-03-04 – 2023-03-04

Ludothèque 28 chemin de Gouny

Montignac-Lascaux

Dordogne «Il y a bien longtemps au cœur du Périgord Noir, Marie est soupçonnée de pratiquer la Sorcellerie. Elle risque le bûcher. Convoquée pour un interrogatoire, elle est retrouvée morte le matin même à son domicile. Vous devez aider l’Officier de Justice à résoudre l’enquête pour retrouver et arrêter le coupable. Pour cela vous devez interroger les suspects et les témoins. Qui l’a tué ? Pourquoi ? Comment ? Faites vite, le tueur est en liberté !» A partir de 8 ans. Sur réservation. Enquête policière grandeur nature. A partir de 8 ans. Sur réservation. +33 5 53 42 22 22 ©OpenClipart-Vectors de Pixabay

Ludothèque 28 chemin de Gouny Montignac-Lascaux

dernière mise à jour : 2023-02-27 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Montignac-Lascaux Autres Lieu Montignac-Lascaux Adresse Montignac-Lascaux Dordogne Ludothèque 28 chemin de Gouny Ville Montignac-Lascaux Departement Dordogne Lieu Ville Ludothèque 28 chemin de Gouny Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux Montignac-Lascaux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac-lascaux /

Murder Party Ludothèque 2023-03-04 was last modified: by Murder Party Ludothèque Montignac-Lascaux 4 mars 2023 28 chemin de Gouny Ludothèque Montignac-Lascaux Dordogne Dordogne Ludothèque Montignac-Lascaux

Montignac-Lascaux Dordogne