MURDER PARTY ‘LE TOURNAGE’ Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’Évènement: Laval-sur-Vologne

Vosges

MURDER PARTY ‘LE TOURNAGE’ Laval-sur-Vologne, 27 janvier 2023, Laval-sur-Vologne . MURDER PARTY ‘LE TOURNAGE’ 373 rue Maurice Mougeot Le Manoir Maudit Laval-sur-Vologne Vosges Le Manoir Maudit 373 rue Maurice Mougeot

2023-01-27 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-27 23:00:00 23:00:00

Le Manoir Maudit 373 rue Maurice Mougeot

Laval-sur-Vologne

Vosges Vous avez été sélectionné pour être figurant dans le prochain film de Noël de James Burton.

Vous aurez le privilège de tourner aux côtés de Johnny Cruise et Claudia Moreau.

Mais aurez-vous l’occasion de vivre cette nouvelle expérience ? Rien n’est moins sûr… un meurtre stoppera le tournage !

Cadavre(s), preuves, alibis, suspects… Vous devrez observer, questionner, réfléchir et faire vos déductions pour trouver l’assassin ! +33 6 87 99 19 92 https://www.lemanoirmaudit.com/soir%C3%A9es-enqu%C3%AAte-murder-party Le Manoir Maudit 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Laval-sur-Vologne, Vosges Autres Lieu Laval-sur-Vologne Adresse Laval-sur-Vologne Vosges Le Manoir Maudit 373 rue Maurice Mougeot Ville Laval-sur-Vologne lieuville Le Manoir Maudit 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Departement Vosges

Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval-sur-vologne/

MURDER PARTY ‘LE TOURNAGE’ Laval-sur-Vologne 2023-01-27 was last modified: by MURDER PARTY ‘LE TOURNAGE’ Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne 27 janvier 2023 373 rue Maurice Mougeot Le Manoir Maudit Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne Vosges

Laval-sur-Vologne Vosges