MURDER PARTY – « Le Mythe Des 3 Sorcières »

Toulouse, 1644 : 3 sœurs sont condamnées à mort pour sorcellerie. Jugées séparément, il ne reste plus aujourd’hui que deux des trois sacs à procès qui contenaient les preuves de leur accusation. Le 3e sac a mystérieusement disparu. Quatre siècles plus tard, un homme serait sur le point de découvrir l’objet tant convoité… Une enquête aux limites du paranormal, trois mystérieuses sorcières dont il faut percer le secret, un sac à procès disparu, un meurtre à élucider… À vous de trouver le coupable, de déjouer les pièges d’étranges personnages et d’échapper à d’effrayants phénomènes ! Animation : Atelier Brooklyn et les agents des Archives. // INFOS PRATIQUES \\ ———————– * **Quand ?** Jeudi 10 mars 2022, 20h. 4 équipes de joueurs en simultané. Départ collectif à 20 heures. * **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE * **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). * **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Gratuit. Réservation obligatoire.** **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 11 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation obligatoire du Pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes à partir de 12 ans. **Plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr)

C’est le retour de notre Murder Party et de son enquête ensorcelante au-delà du réel… Amateurs de frissons et d’énigmes, relevez le défi !

