Une murder party est un divertissement qui consiste à vivre, avec un maximum de réalisme, une aventure policière avec sa part d’énigmes, de frisson et d’action. Le décor posé et l’histoire lancée, vous devez mener l’enquête : toutes les pièces du puzzle sont données pendant la soirée, et, à la fin, chacun propose le nom du coupable et son mobile. Si le but du jeu est avant tout de trouver le ou les assassin(s), il est aussi de vivre une aventure interactive originale au cours de laquelle le joueur est transporté dans le temps ! **Ce samedi 27 novembre à partir de 20h vous serez ainsi plongé dans l’univers du cirque…** L’enquête commence : comme chaque année le cirque Médo s’installe à Viry-Chatillon. Les spectateurs sont assis patiemment dans les gradins du grand chapiteau étoilé. Mais le clown Yaya vient d’être retrouvé assassiné à l’arme blanche. Alors que les soupçons pourraient converger sur le lanceur de couteaux, impossible d’oublier les caractères forts de Madame Loyale et du dresseur de tigres… Qui saura trouver le coupable ?

Entrée libre sur réservation au 01 69 21 89 44.

Ludo-bibliothèque Émile-Bayard 14 avenue de Flandre, Viry-Chatillon Viry-Châtillon Quartier des Coteaux de l’Orge Essonne



2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T23:00:00