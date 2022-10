Murder Party – l’anniversaire de la duchesse, 31 octobre 2022, .

Murder Party – l’anniversaire de la duchesse



2022-10-31 – 2022-10-31

EUR Les Murder Parties vous plongent dans une histoire policière où vous êtes tous les acteurs du jeu. Suspects ou

enquêteurs, vous incarnez un personnage et devez trouver l’auteur de l’assassinat. En huit-clos avec les autres

joueurs et trouvez les indices dissimulés autour de vous pour avancer dans votre enquête, et allez questionner les

convives pour démasquer le coupable.

Sur rendez-vous

