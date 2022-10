Murder party – La Doline Millau Millau, 14 octobre 2022, MillauMillau.

8 12 EUR Assistez la police dans ses recherches, interrogez les suspects avec elle, cherchez des indices, émettez des hypothèses et soyez les premiers à découvrir le coupable.

Ces enquêtes sont LES VÔTRES !

Ce ne sont pas des spectacles comme les autres, oh non, cher public ! Vous êtes le détective et aucune piste n’est à négliger. Tout est possible ! Une heure et demie intense, et un nouveau scénario à chaque soirée !

A la fin, les personnages vous révéleront leurs petits secrets…

La vérité n’a jamais été aussi proche !

Quelques soirées spéciales vous inviteront à remonter le temps et situeront l’action au Moyen-Âge, au Far West, ou dans la 4ème dimension…

NOUVEAU scénario à chaque soirée

Durée : 1 h 30 environ avec entracte.

Pour tout public.

Entrée : Normal 12 € Réduit 8 €

Réservation conseillée

Fréquemment, un nouveau crime a été commis au Théâtre de la Doline…

