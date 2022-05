Murder Party Interactive

Murder Party Interactive, 29 juin 2022, . Murder Party Interactive

2022-06-29 14:00:00 – 2022-06-29 18:00:00 Blanche Neige a été tuée ! Non seulement le drame est épouvantable, mais les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il faut trouver le coupable ! Après “Qui a refroidi Lemaure?” et “Lux in Tenebris”, on vous propose une nouvelle expo interactive. Les Mercredis 1er, 8, 15, 22, et 29 Juin, entre 14H et 18H Créneaux personnels d’une heure – Jusqu’à 4 joueurs A partir de 8 ans – Gratuit – Sur inscription dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville