Murder party " Inconnu à cette adresse" – La Doline Millau
2021-10-15

Murder party ” Inconnu à cette adresse” – La Doline Millau Millau

2021-10-15 – 2021-10-15

Millau Aveyron Aveyron Millau

EUR Fréquemment, un nouveau crime est commis au Théâtre de la Doline… Assistez la police dans ses recherches, interrogez les suspects avec elle, cherchez des indices, émettez des hypothèses et soyez les premiers à découvrir le coupable.

Ces enquêtes sont LES VÔTRES !

Ce ne sont pas des spectacles comme les autres, oh non, cher public ! Vous êtes le détective et aucune piste n’est à négliger. Tout est possible ! Une heure et demie intense, et un nouveau scénario à chaque soirée !

A la fin, les personnages vous révéleront leurs petits secrets…

La vérité n’a jamais été aussi proche !

Quelques soirées spéciales vous inviteront à remonter le temps et situeront l’action au Moyen-Âge, au Far West, ou dans la 4ème dimension…

Durée : 1 h 30 environ. Pour tout public.

Entrée : Normal 12 € Réduit 8 €

Réservation conseillée

