Murder party géante « Ad Vitam Aeternam » Saint-Savin, 28 août 2021, Saint-Savin.

Murder party géante « Ad Vitam Aeternam » 2021-08-28 – 2021-08-28

Saint-Savin Gironde Saint-Savin

EUR 36 39 Cette enquête immersive, au cœur de la forêt sur la base sports et loisirs Natéa à 30 minutes de Bordeaux, vous garantit le grand frisson avant la rentrée. Voilà maintenant un an que plusieurs enfants ont mystérieusement disparus sur la base et l’enquête piétine … La police a décidé de faire appel à vous pour élucider le mystère. A vous d’interroger les animateurs présents le soir de la disparition.

Prenez votre courage à deux mains et recollez les morceaux de l’histoire !

+33 5 57 58 40 33

©Simon Wijers by Pixabay

dernière mise à jour : 2021-08-04 par