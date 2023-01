Murder Party et loups-garous Aix-en-Provence Aix-en-Provence Office de Tourisme d'Aix en Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: 13626

2023-01-19

Des parties de « Loups-garous de Thiercelieux » : le jeudi 19 et le vendredi 20 janvier à 18h15 (15 participants maximum par partie)

Durée 30 minutes/1h.



Une murder party animée par les étudiants Métiers du livre le 21 janvier à 11h ou 14h (3 équipes de 5 personnes max par session).

A l'occasion des Nuits de la lecture, les étudiants de l'IUT Métiers du livre d'Aix-en-Provence et la BU des Fenouillères vous invitent à participer à des animations gratuites et ouvertes à tous

