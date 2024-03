Murder Party : Enquête au musée Cité de l’architecture et du patrimoine Paris, samedi 18 mai 2024.

Murder Party : Enquête au musée Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Cité de l’architecture et du patrimoine À partir de 13 ans. Merci d’arriver 30 minutes à l’avance pour la constitution d’équipes de 6 personnes sur place. Tarif : 20 € par personne. Activité de 60 participants maximum.

Un meurtre a eu lieu dans le musée : venez nous aider à mener l’enquête et trouver le meurtrier !

En équipe de 6 personnes, vous êtes invités à mener une enquête au sein de la galerie des moulages. Commissaire, témoin et suspects seront là pour vous aider ou vous perdre…

Un moment ludique sous les auspices des magnifiques œuvres d’architecture médiévale et Renaissance de la Cité !

Cité de l'architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 novembre 75016 Paris Paris 75016 Paris Île-de-France 01 58 51 52 00 http://citedelarchitecture.fr La Cité de l'architecture & du patrimoine, installée dans l'aile « Paris » du palais de Chaillot est, avec ses 22 000 m², le plus grand centre d'architecture au monde. Ce lieu unique est entièrement dédié à la découverte et à la connaissance de l'architecture et de la ville sous toutes leurs formes, au présent comme au passé. Centre de ressources et de diffusion de la culture architecturale, urbaine et paysagère, elle contribue à la valorisation du patrimoine bâti et des territoires urbains.

© Cité de l’architecture et du patrimoine M6, M9 Trocadéro / Palais de Chaillot – Aile Paris

© Cité de l’architecture