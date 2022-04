Murder Party en famille : Le camembert empoisonné Camembert Camembert Catégories d’évènement: Camembert

Orne

Murder Party en famille : Le camembert empoisonné Camembert, 20 août 2022, Camembert. Murder Party en famille : Le camembert empoisonné Camembert

2022-08-20 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-20 16:00:00 16:00:00

Camembert Orne Camembert En pleine Révolution Française, un drame se joue dans le village de Camembert : un homme est mort empoisonné ! L’arme du crime n’est autre qu’un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres participants, étudier les preuves et faire des hypothèses. Une histoire fictive pour découvrir l’époque de l’invention du Camembert.

A partir de 8 ans

RDV devant la Mairie, Camembert En pleine Révolution Française, un drame se joue dans le village de Camembert : un homme est mort empoisonné ! L’arme du crime n’est autre qu’un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres… contact@normandiealaloupe.fr En pleine Révolution Française, un drame se joue dans le village de Camembert : un homme est mort empoisonné ! L’arme du crime n’est autre qu’un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres participants, étudier les preuves et faire des hypothèses. Une histoire fictive pour découvrir l’époque de l’invention du Camembert.

A partir de 8 ans

RDV devant la Mairie, Camembert Camembert

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Camembert, Orne Autres Lieu Camembert Adresse Ville Camembert lieuville Camembert Departement Orne

Camembert Camembert Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/camembert/

Murder Party en famille : Le camembert empoisonné Camembert 2022-08-20 was last modified: by Murder Party en famille : Le camembert empoisonné Camembert Camembert 20 août 2022 Camembert Orne

Camembert Orne