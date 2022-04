Murder Party en famille – Le camembert empoisonné Camembert Camembert Catégories d’évènement: Camembert

Camembert Orne En pleine Révolution Française, un drame se joue dans le village de Camembert : un homme est mort empoisonné ! L’arme du crime n’est autre qu’un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres participants, étudier les preuves et faire des hypothèses. Une histoire fictive pour découvrir l’époque de l’invention du Camembert.

RDV devant la Mairie Sur réservation

En pleine Révolution Française, un drame se joue dans le village de Camembert : un homme est mort empoisonné ! L'arme du crime n'est autre qu'un camembert. Mais qui est donc le meurtrier ? Pour le savoir, vous devrez discuter avec les autres participants, étudier les preuves et faire des hypothèses. Une histoire fictive pour découvrir l'époque de l'invention du Camembert.

RDV devant la Mairie Sur réservation

A partir de 8 ans

