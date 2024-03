MURDER PARTY en 5 actes Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Châtellerault, jeudi 1 août 2024.

MURDER PARTY en 5 actes Cette MURDER PARTY, interprétée par deux comédiens, est une enquête-spectacle insolite, ludique et interactive : témoignages, déduction, recherche d’indices, messages codés et ce, en un temps limité! 1 – 20 août Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie Se présenter à 15h dans le hall du musée. Durée 1h30. Jauge limitée à 25 joueurs débutants ou confirmés. sur inscription. Droit d’entrée : 5 € pour les plus de 25 ans / tarif réduit sur conditions disponibles à l’accueil / Gratuit pour les moins de 25 ans

Le Rideau ne s’est jamais levé…par la Cie Alborada

1927. A l’occasion des 30 ans de la sortie du roman DRACULA de Mr Bram Stoker, une troupe d ethéâtre organise en France la tournée de la pièce adaptée du livre. Malheureusement, le jour de la première, une des artistes est retrouvée sans vie dans les coulisses :

Le rideau ne s’est jamais levée…

1928. Un an après,Suzie et Valentin, membres du CEP – Le Cercle d’Enigmes Policières – vous convient sur les lieux du crime pour tenter de résoudre cette mystérieuse affaire!

A vos petites cellules grises! Prêts? Enquêtez!

Le Grand Atelier – musée d’art et d’industrie 3 rue Clément Krebs 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 La Renaitrie Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 20 30 99 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-grand-atelier-chatellerault [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 20 30 99 »}, {« type »: « email », « value »: « musees.chatellerault@grand-chatellerault.fr »}]

