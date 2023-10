Murder Party : Démasquez le coupable au musée de l’air et de l’espace pour Halloween Musée de l’air et de l’espace Le Bourget Catégories d’Évènement: ile de france

Tarif réduit pour les – de 26 ans : 6 €. Se jeter dans l’antre du tueur pour résoudre une enquête palpitante… C’est ce que vous propose le musée de l’Air et de l’Espace pour Halloween. Utilisez vos talents de détective pour résoudre le mystère qui a envahi la Grande Galerie et arrêtez le coupable avant qu’il ne quitte les lieux. Chair de poule garantie ! Ce que nous savons du crime Lundi 20 mars 2023. Le musée est fermé au public mais c’est tout de même l’effervescence : on peaufine les derniers préparatifs de la Convention Internationale sur les Innovations dans l’Aéronautique. Franck Pastor, pilote d’aviation civile et conseiller technique auprès du musée, répond aux abonnés absents… On le retrouve mort, gisant dans le cabinet Ballomanie dans la Grande galerie : qui pouvait en vouloir à cet homme brillant et très respecté dans le monde de l’aéro ? Trouvez le coupable, son mobile et son mode opératoire. Profitez d’un tête-à-tête unique avec nos collections, vous serez les enquêteurs privilégiés d’un soir ! Informations pratiques Rendez-vous le samedi 28 octobre 2023, de 20h00 à 22h30.

