Bibliothèque Arthur Rimbaut, le mardi 17 mai à 14:00

« Les coins sombres du château » par la compagnie des Pêchus Devenez policier et venez enquêter, interroger témoins et suspects pour résoudre un meurtre…. Réservation à effectuer auprès de la bibliothèque Mardi 17 mai 2022 – Bibliothèque Arthur Rimbaud – Ormes 14h00 – Pour les seniors ( À partir de 60 ans) – Place limitées – Durée : 1h15 Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque 02.38.70.85.55 ou [Bibliotheque-A.rimbaud@ville-ormes.fr](mailto:Bibliotheque-A.rimbaud@ville-ormes.fr)

Inscription obligatoire

« Les coins sombres du château » Bibliothèque Arthur Rimbaut Place Clément Marot 45140 ORmes Ormes Loiret

