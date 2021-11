Plumelec Médiathèque de Plumelec Morbihan, Plumelec Murder-party, crime et sentiments Médiathèque de Plumelec Plumelec Catégories d’évènement: Morbihan

Plumelec

Murder-party, crime et sentiments Médiathèque de Plumelec, 22 janvier 2022, Plumelec. Murder-party, crime et sentiments

Médiathèque de Plumelec, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

**Qui a assassiné Aude Alamour, cette vieille dame appréciée ? Suivez l’inspectrice dans l’enquête, elle a besoin de l’aide de tous pour lever le voile sur le drame qui s’est joué devant la médiathèque.** Comme chaque matin, la bibliothécaire s’apprête à ouvrir les portes, quand… Entrez dans l’aventure d’une enquête. En famille, entre amis, en équipe, venez résoudre l’énigme qui s’offre à votre sagacité, déjouez les pièges, et trouvez la réponse au mystère. À vos méninges ! _Une session qui se joue tour à tour dehors et dedans, couvrez-vous._

20 personnes maximum

Qui a assassiné Aude Alamour, cette vieille dame appréciée ? Suivez l’inspectrice dans l’enquête, elle a besoin de l’aide de tous pour lever le voile sur le drame qui s’est joué devant la médiathèque. Médiathèque de Plumelec 8 rue du docteur Rème 56420 Plumelec Plumelec Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Plumelec Autres Lieu Médiathèque de Plumelec Adresse 8 rue du docteur Rème 56420 Plumelec Ville Plumelec lieuville Médiathèque de Plumelec Plumelec