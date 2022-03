Murder Party ! – Cie Le Spiralum Musée départemental des Arts & Traditions Populaires Champlitte Catégories d’évènement: Champlitte

Musée départemental des Arts & Traditions Populaires, le samedi 14 mai à 20:30

Il y a 110 ans, un horrible meurtre a été commis dans le café du Père Blanchot. En ce jour de fête foraine, à l’heure de l’apéro, il y a beaucoup de monde dans l’estaminet. La victime est un marchand-forain installé depuis quelques jours sur la place du village. C’est la jeune Apolline, serveuse, qui découvre le corps du pauvre bougre, affalé sur sa table, la gorge ensanglantée. Dans la cohue, personne n’a vu ce qui c’est passé. Aucun témoin. Aucune raison d’en vouloir à cet homme affable, bien connu dans la région et apprécié de tous. Plus d’un siècle plus tard, assisté par le capitaine Aurélien Dupin du SRPJ de Vesoul, serez-vous assez perspicace pour résoudre ce « cold-case » ?

Réservation obligatoire au 03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr. Gratuit.

Un crime est survenu au musée. Nous avons besoin de votre aide pour élucider cette affaire ! Vous avez l’âme d’un enquêteur ? Rejoignez-nous ! Musée départemental des Arts & Traditions Populaires 7, rue de l’église 70600 CHAMPLITTE Champlitte Champlitte Haute-Saône

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:00:00

