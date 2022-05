Murder Party : Chute mortelle au musée !

Murder Party : Chute mortelle au musée !, 3 août 2022, . Murder Party : Chute mortelle au musée !

2022-08-03 20:30:00 – 2022-08-03 22:30:00 Tout public, dès 12 ans. Réservation obligatoire.

La police de Nérac vous a contacté en urgence : en sous-effectif, l’équipe a besoin de vous pour enquêter sur un crime, survenu au Château-musée de Nérac. Le reste des informations étant sous le secret de l’instruction, vous ne pourrez en savoir plus sans vous engager auprès des services missionnés pour l’enquête. Alors n’attendez plus : rejoignez l’équipe afin de découvrir les indices nécessaires à la découverte du coupable. Tout public, dès 12 ans. Réservation obligatoire.

