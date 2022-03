Murder Party avec 1D20 à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne Eaubonne Catégories d’évènement: Eaubonne

Val-d'Oise

Murder Party avec 1D20 à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne, 10 juin 2022, Eaubonne. Murder Party avec 1D20 à Eaubonne

Château de la Chesnaie à Eaubonne, le vendredi 10 juin à 20:00

Murder Party au château de la Chesnaie à Eaubonne ! MURDER PARTY Tome 5 Clinique L’univers psychiatrique d’un roman policier. Un écrivain décide de tester son roman auprès de son public et non auprès des maisons d’édition. C’est un polar qui repose sur une histoire véridique. Pour ce faire, elle a convaincu le responsable de l’asile psychiatrique « La Clinique » de libérer 5 patients. Ces patients sont les héros de son roman. Vous êtes des lecteurs. Le lien pour s’inscrire : [[https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-10-06-2022](https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-10-06-2022)](https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-10-06-2022) C’est tous les 1er vendredis de chaque mois ! Au plaisir de vous y rencontrer.

2 TARIFS

Murder Party avec 1D20 tous les premiers vendredis de chaque mois Château de la Chesnaie à Eaubonne 2 Route de Montlignon Eaubonne Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:00:00 2022-06-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eaubonne, Val-d'Oise Autres Lieu Château de la Chesnaie à Eaubonne Adresse 2 Route de Montlignon Ville Eaubonne lieuville Château de la Chesnaie à Eaubonne Eaubonne Departement Val-d'Oise

Château de la Chesnaie à Eaubonne Eaubonne Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eaubonne/

Murder Party avec 1D20 à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne 2022-06-10 was last modified: by Murder Party avec 1D20 à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne 10 juin 2022 Château de la Chesnaie à Eaubonne Eaubonne Eaubonne

Eaubonne Val-d'Oise