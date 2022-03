Murder Party avec 1D20 à Eaubonne Château de la Chesnaie à Eaubonne Eaubonne Catégories d’évènement: Eaubonne

Murder Party avec 1D20 à Eaubonne

Château de la Chesnaie à Eaubonne, le vendredi 6 mai à 20:00

Murder Party au château de la Chesnaie à Eaubonne ! MURDER PARTY Tome 11 Caustique Des voleurs, le Louvre, un bon plan. Une équipe de bras cassés recrute, les Tontons Pouilleurs. Décidés à faire un casse au Louvre, ils ne sont pas d’accord quant au plan à adopter. Patricia la meneuse trouve idéal pour recruter de soumettre les plans du casse aux habitués d’un rade de banlieue. Relèverez-vous le défi et le niveau ? A la clef, un bungalow sur une île de rêve, avec cocktails et nuits d’amour assurés ! Vous êtes des voyous. Le lien pour s’inscrire : [https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-10-06-2022](https://www.helloasso.com/associations/1d20/evenements/murder-party-avec-1d20-10-06-2022) C’est tous les 1er vendredis de chaque mois ! Au plaisir de vous y rencontrer.

Murder Party avec 1D20 tous les premiers vendredis de chaque mois
Château de la Chesnaie à Eaubonne
2 Route de Montlignon Eaubonne

